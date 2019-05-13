Украинцев перестали пугать Путиным

Народ Украины давно понял, что власти не собираются воевать с Путиным — они развлекают российского президента. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Украинцам пять лет рассказывали о войне с Россией и Путиным, при этом на Украине не построено ни одного военного завода, зато торгово-развлекательные центры растут как грибы после дождя. И люди это прекрасно видят", — пояснил политик.

Килинкаров также высказал мнение, что больное национализмом общество Украины вылечить будет не так просто: "Порошенко протопал пять лет с идеями пещерного национализма и позорно провалился на выборах. Но заложенные им основы придется искоренять не один десяток лет. Для очищения власти, которая ничего, кроме беды, украинскому народу не принесла, нам придется пройти еще не одни выборы".



Победа Владимира Зеленского на минувших выборах – положительный момент в истории страны, хотя к людям новому президенту выйти, по большому счету, не с чем, считает политик. У Зеленского даже нет команды, уверен Килинкаров: "Ее не существует в принципе. Нам демонстрируют советников, которые якобы будут работать в его администрации. Но это не команда".

Самое важное на данном этапе не то, что будет делать новый президент, а как на его действия реагирует существующая в стране система. "Сейчас мы видим реакцию системы на победу Зеленского, означающую, что нет никаких договоренностей. И это хорошо. Пусть между собой воюют кланы, которые сцепились в схватке за Украину. А народ пусть посмотрит, кто на самом деле представляет украинскую политику. И нужно ли допускать, чтобы эти люди вновь попали в украинский парламент и продолжали грабить страну", — заключил Килинкаров.