Канал Disney покажет российский мультсериал "Герои Энвелла"

13 мая на канале Disney состоится премьера российского фантастического мультсериала "Герои Энвелла".

Мультфильм рассказывает о четырех школьниках из Санкт-Петербурга, которые увлекаются компьютерными играми. Однажды Арт, Кира, Фил и Вик находят в школе ноутбук, оказавшийся порталом в мир "Героев Энвелла". Друзья узнают о планах коварного злодея Моргарта захватить власть над людьми и решают во что бы то ни стало помешать ему.

Персонажи мультсериала "Герои Энвелла" уже успели завоевать любовь многочисленных поклонников. С 13 мая зрителей канала Disney ждут захватывающие приключения, интересные квесты и невероятные открытия в компании юных проводников по лабиринтам виртуальной реальности.

Мультсериал "Герои Энвелла" создан анимационной студией "Паровоз" по заказу компании "Цифровое Телевидение". Режиссером и главным автором сериала стал Антон Ланшаков, в портфолио которого работа над такими популярными проектами, как "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль".