Зеленского оштрафовали за показ бюллетеня

Оболонский районный суд Киева принял решение оштрафовать избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен за демонстрацию избирательного бюллетеня во время второго тура голосования.

Административное правонарушение было совершено 21 апреля. После голосования на избирательном участке Зеленский показал журналистам свой заполненный бюллетень с "крестиком" напротив своей фамилии.

Заседание суда проходило без участия избранного президента. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, в письменных пояснениях Зеленский признал свою вину.

Статья о "Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации" Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для нарушителя штраф от 30 до 50 минимальных доходов граждан (от 510 до 850 гривен).

30 апреля ЦИК официально сообщил о победе Владимира Зеленского. 3 мая результаты были опубликованы в "Правительственном курьере". Официальная церемония инаугурации должна пройти в течение 30 дней.