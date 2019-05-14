Сыры тревоги нашей: в России плавят творог, да и то некачественно

Роскачество проверило плавленые сыры, исследовав 20 самых распространенных на рынке торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60% по 70 показателям качества и безопасности.

Об этом общественность проинформировали в департаменте исследований Роскачества.

Отмечается, что эксперты изучили продукцию, произведенную в Москве и Московской области, в Алтайском крае, Омской и Свердловской областей, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской и Калининградской областей, а также одну марку белорусского производства.

Специалисты проверяли сыры на содержание вредных веществ, в частности, нитратов, антибиотиков, фосфатов, пестицидов, бактерий, мышьяка и ряда других препаратов. Учитывалось наличие или отсутствие крахмала и каррагинана, красителей, ГМО, ДНК сои, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Кроме того, оценивались вид, вкус, консистенция, цвет и запах продукции.

Нарушений по содержанию вредных веществ обнаружено не было, за исключением сыров торговой марки "Полевское", где были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Рейтинг торговой марки был обнулен.

В данной продукции также были обнаружены элементы немолочного происхождения. С января 2019 года по закону такой продукт должен называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра".

Несоответствие по жирнокислотному составу обнаружено еще у трех продуктов — "Витако", "Невский" и "Алдес". Эти товары являются фальсификатом, рейтинг товаров обнулен.

Эксперты пришли к выводу, что в исследованных продуктов уровень фосфатов – которые необходимы для обеспечения плавленому сыру пастообразной консистенции — не превышает уровня, установленного законом.

Эксперт Роскачества, доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина отметила, что фосфор необходим человеку, фосфаты разрешены даже в детском питании, но, когда его слишком много, он становятся помехой для усвоения кальция.

"Если регулярно употреблять продукты с высоким содержанием фосфатов, без всякой меры, то можно превысить ежедневную допустимую дозу фосфатов в 7–10 раз. Все это вызывает ослабление костной ткани и развитие рахита у детей и остеопороза у взрослых, кости становятся хрупкими и легко ломаются. Вообще, замечу, что особой пользы в плавленом сыре нет. Нельзя сказать, что раз он из молока, то полезен. Сыр чересчур жирный; кроме казеина в составе плавленого сыра содержатся фосфаты, крахмал, сахара, соль – тут говорить о ценности казеина нет смысла. Пользы минимум", — отметила специалист.

Исторически производители делали плавленый сыр из дорогих твердых сортов зрелого сыра. А сейчас большинство плавленых сыров делают из творога.

Один из физико-химических показателей, говорящий о том, какое именно сырье было использовано — уровень pH. Если сырье – зрелый сыр, у плавленого сыра из этого сырья pH будет в районе 5. Если сырье – творог, сухое молоко, казеинаты – pH у таких сыров выше .

ГОСТом установлен диапазон от 3,8 до 6,5 включительно. Стандарт Роскачества сужает эти рамки до 5,4 — 5,9 ед. чтобы производитель не злоупотреблял в сырье кисломолочными продуктами (творогом).

Опережающим требованиям по этому пункту соответствуют только пять сыров – это Viola, Hochland, "Карат", а также два товара с обнуленным рейтингом – "Полевское" (содержал бактерии группы кишечной палочки) и "Алдес" (фальсифицирован растительным жиром).

Важный показатель для сыров — содержание белка: если его менее 12%, значит, часть молочных продуктов заменена на сухую молочную сыворотку, немолочные компоненты, в том числе стабилизаторы, пищевые добавки.

Только два сыра соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества по количеству белка – "Сыробогатов" и "Ласковое лето", у остальных этот показатель низкий. Минимум – у сыра "Карат" — 5,77%.

Эксперты также проверили распространенный потребительский миф о том, что для плавленых сыров используют некачественное сырье — сыры и творог не первой свежести. Для этого специалисты изучили такой показатель как перекисное число (показатель свежести жира). Если перекисное число высокое, это говорит о том, что жир – прогоркший. Исследование показало, что среди проверенных сыров этот показатель в норме у всех образцов, что означает, что сырье было свежим.

Замечание у экспертов к жирам возникло в другом направлении. По итогам тестирования можно сказать, что не все производители выдерживают жирность продукции в границах, указанных в маркировке (имеется в виду массовая доля жира в сухом веществе). Превышения или понижения заявленной жирности не оказалось только в четырех сырах – "Веселый молочник", "Чуйский", "Переяславль" и "Невский".

Что касается массовой доли жира в продукте, то достоверно указали ее в маркировке производители сыров "Хохланд", "Авида", "Б. Ю. Александров", "Карат", "Веселый молочник" и "Алдес".

Итоговый рейтинг плавленых сыров от Роскачества выглядит так – "Б. Ю. Александров" получил 4,57 балла, "Веселый молочник" — 4,5, Hochland — 4,495, "Авида" — 4,435, "Сыробогатов" — 4 ,395, Viola — 4,38, "Переяславль" — 4,365, "Ласковое лето" — 4,305, President — 4,22, "Карат" — 4,21, "Чуйский" — 4,185, Rokler — 4,185, "Плавыч" — 4,145, "Просто!" — 4,11, "Лакомо" — 4,07, "Город сыра" — 3,77, "Невский", "Полевское", "Витако" и "Алдес" – 0.