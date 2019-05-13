Специалисты из 75 регионов страны обсудят в Туле стратегию развития библиотек до 2024 года

В Туле стартовал Всероссийский конгресс библиотекарей. В форуме примут участие более тысячи специалистов из 75 регионов России, передает ГТРК "Тула". Эксперты библиотечного дела будут работать в городе в течение всей недели. Совместно им предстоит определить стратегию развития библиотек по всей стране вплоть до 2024 года. Кроме того, гости смогут увидеть книги, которым более 600 лет.

Площадки для круглых столов и мастер-классов открылись по всей Туле. Однако центральной стал Городской концертный зал. Здесь участников конгресса лично приветствовал губернатор региона Алексей Дюмин. Глава области отметил, что, несмотря на цифровизацию, библиотечное дело в России по-прежнему не теряет своей актуальности.

"Сейчас есть возможность зайти в крупные электронные библиотеки, увидеть редкие издания. Однако ощущения от бумажных книг, шелеста страниц, не заменят ни электронные, ни аудиокниги", – заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.