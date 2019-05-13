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Умер Сергей Доренко 3 часа назад
Смерть Доренко может быть связана с "нехорошей квартирой" в легендарном доме
В День Победы, когда вся страна отмечала этот великий праздник, внезапно скончался один из самых ярких журналистов России Сергей Доренко.
Он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле, выехал на встречную полосу и упал. Официальная причина смерти – разрыв аорты, но запланированные на 12 мая похороны не состоялись.
Старшие дочери Доренко заявили о подозрении, что их отца отравили, в итоге была назначена повторная судмедэкспертиза.
Тело Сергея полиция вдове не выдала, в итоге друзья, коллеги и верные слушатели не смогли с ним попрощаться – церемонию отменили.
Анастасия Оношко — соведущая Доренко, который в последние годы был главным редактором радиостанции "Говорит Москва" и вел утренние эфиры, говорит, что диагноз "аневризма восходящего отдела аорты" был поставлен Сергею еще три года назад, и он наблюдался у кардиолога.
Однажды, вспоминает Анастасия, Сергей сказал: "А ты знаешь, что у меня аневризма, и я могу умереть в любой момент? А что, если это произойдет прямо в эфире?" Однако соведущая не восприняла эти слова Доренко всерьез и отшутилась – ведь многие люди принимают лекарства от давления, и не было ощущения грозящей опасности.
О любви Сергея к мотоциклам знали не только его близкие, но и слушатели – он часто обсуждал эту тему в эфире.
Оношко рассказывает, как Доренко вспоминал: он с детства любил мотоциклы, но осуществил свою мечту только после 40 лет.
Оказывается, отец Сергея не разрешал ему ездить на мотоциклах, потому что на дороге погиб один из его знакомых друзей-мотоциклистов.
Сам журналист свою любовь к мотоциклам объяснял тем, что, наверное, "искал себя 13-летнего".
О своей последней встрече, которая произошла в день смерти Сергея, рассказал его давний друг — китаевед Бронислав Виногродский.
Девятого мая Доренко поехал на мотоцикле в Кострому, а на обратном пути решил заглянул в его загородный дом "на чай". Чай, однако, Сергей пить отказался – пожаловался на возможно повысившееся давление и "мушки в глазах" и выпил только воды.
На прощание с другом 12 мая Виногродский не поехал. Говорит, у него было предчувствие, что церемония сорвется.
При этом в предположение об отравление он не верит. По его словам, причина – в накопившихся обидах и ревности со стороны старших дочерей к молодой жене отца Юлии.
Виногродский считает, что они не простили отцу, что он бросил их мать после долгих лет совместной жизни.
Не верит в версию с отравлением и давний друг Доренко — Павел Лунгин. "Это какое-то безумие, которое охватило дочек", — считает режиссер.
Что еще рассказали коллеги и друзья Сергея о причинах произошедшего на Троекуровском кладбище? Как при жизни сам Доренко относился к церемониям прощания и к смерти? Когда близкие и поклонники журналиста все-таки смогут с ним проститься?
Кто первым приехал на место происшествия? И как смерть известного журналиста быть связана с покупкой "нехорошей" квартиры в знаменитом Доме на набережной?
О последних днях жизни и причинах скандала на Троекуровском кладбище – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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