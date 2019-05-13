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13 мая 201918:15

Путин и Трамп могут встретиться в Осаке

Global Look Press

Вашингтон запросит у Москвы переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом передает "Коммерсантъ", ссылаясь на приближенный источник к Госдепартаменту.

В последний раз глава Российской Федерации и Дональд Трамп общались друг с другом 3 мая по телефону. Беседа длилась почти полтора часа. Тогда в Кремле отметили, что инициатором переговоров выступили США. Последняя личная встреча президентов состоялась в июле 2018 года в Хельсинки.

Встреча запрошена на полях саммита G20, который пройдет в японском городе Осака в конце июня, передает РБК. Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал РИА Новости, что допускает возможность встречи Путина и Трампа. По словам дипломата, этот вопрос могут обсудить на высшем уровне во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

Сергей Рябков отметил, что американская сторона в прошлом сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. В связи с этим дипломат рекомендует не предвосхищать никаких обсуждений того или иного вопроса.

13 мая Государственный секретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву. Вместо этого он прибудет в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана с представителями Евросоюза. 

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