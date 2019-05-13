Автомобилисты помогли лосятам добраться до своей мамы и записали трогательное видео

В Ленинградской области неподалеку от деревни Шомушка несколько мужчин помогли лосятам, с трудом стоявшим на ногах, воссоединиться со своей матерью.

Местный житель Степан Румянцев снял на видео трогательные кадры и разместил их в паблике "Тихвинская сорока".

Сначала мужчины, обнаружив растерявшихся лосят на асфальте, предположили, что мать их убита, однако позже заметили ее на другой стороне дороги в лесу.

"Что за горе-мать то у вас, на дорогу отправила!" — в сердцах воскликнул Степан под конец операции спасения, заключавшейся в том, что мужчины толкали, а кое-где и несли бестолковых зверят в сторону взволнованной лосихи.

В конце концов малыши были согнаны с асфальта и переправлены через канаву, после чего воссоединились со своей матерью.