Сергей Лавров назвал главную тему переговоров с госсекретарем США в Сочи

Одной из главных тем переговоров главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Майклом Помпео станет продление договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом министр иностранных дел рассказал на пресс-конференции, передают "Вести Сочи".

Встреча пройдет в Сочи 14 мая. В рамках переговоров стороны также планируют обсудить ситуацию в КНДР.

Напомним, ранее предполагалось, что госсекретарь США с рабочим визитом посетит Москву. Однако Помпео отложил поездку, чтобы отправиться в Брюссель на встречу с представителями Евросоюза по иранской ядерной программе.

"Завтра сюда приедет Майкл Помпео. Я считаю, что продление СНВ станет основной темой этих переговоров. Постараемся сразу рассказать о результатах", — заявил Лавров.