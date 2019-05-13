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13 мая 201919:41

Зеленский опубликовал обращение к Донбассу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий страны обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

Сообщается, что обращение стало итогом встреч Зеленского с религиозными лидерами Украины, среди которых фигурируют "почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, руководитель Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицким Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Главы Православной церкви Украины, митрополита Епифания на видеоролике нет. По информации пресс-секретаря нового президента Ольги Руденко, это решение самого Епифания.

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