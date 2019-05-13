Сборная России обыграла чехов на чемпионате мира

В Братиславе завершился матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. После двух периодов впереди сборная России 3:0. Голы на счету Сергея Андронова, Никиты Гусева и Никиты Зайцева.

Первая шайба была заброшена на 14 минуте. Динар Хафизуллин выложил шайбу под бросок Сергею Андронову, а нападающий сборной России отправил шайбу в верхний угол ворот. В конце периода не попал в ворота Евгений Малкин, вышедший со скамейки штрафников.

Во втором периоде на площадке шла более открытая игра с обилием голевых моментов. Прекрасно играли оба вратаря – Андрей Василевский и Патрик Бартошак. Но чешскому голкиперу пришлось капитулировать. На 33 минуте Никита Кучеров вывел к воротам Никиту Гусева и тот с близкого расстояния поразил ворота. После двух периодов счет 2:0 впереди сборная России.

Очень тяжелым выдался для российской сборной третий период, проходивший со значительным преимуществом сборной Чехии. Прекрасно играл Андрей Василевский, шайба дважды попадала в штангу ворот сборной России. Затем российская команды выровняла игру. Упустил возможность забить Евгений Дадонов, Илья Ковальчук угодил в штангу.

В конце третьего периода сборная Чехии заменила вратаря. Но Никита Зайцев из своей зоны отправил шайбу в пустые ворота – 3:0. Наша команда набрала 9 очков в трех матчах.