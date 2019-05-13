Американские хоккеисты нанесли поражение финнам

В словацком Кошице прошел матч чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии. Американцы сумели выиграть в дополнительном периоде с результатом 3:2.

К десятой минуте сборная США вела 2:0 после бросков Брэди Гея и Джонни Годро. Но финская команда сумела отыграться. Незадолго до первого перерыва Харри Песанен сократил отставание, а в конце второго периода Нико Оямяки реализовал численное преимущество.

В третьем периоде счет не изменился. Основное время завершилось вничью 2:2. Но последнее слово осталось за американцами. На четвертой минуте Дилан Ларкин забросил победную шайбу в ворота сборной Финляндии – 3:2.

Финны, несмотря на проигрыш, лидируют в группе А с 7 очками. У американцев 5 очков и третье место.