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13 мая 201921:03 Дмитрий Петров

Путин пообещал сотрудникам казанского авиазавода "много работы"

Как делают российские бомбардировщики, от которых уже долгие десятилетия не могут найти защиту генштабы самых разных стран мира — сегодня показали Владимиру Путину. Президент посетил Казанский авиазавод имени Горбунова — это филиал акционерного общества "Туполев". Глава государства провёл здесь совещание с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса. Причём, прошло оно в новом формате — не в ограниченном пространстве конференц-зала, а на лётном поле и в цехах.

На лётном поле казанского авиационного завода — вся линейка дальней и стратегической авиации России. Президент подходит к бомбардировщику Ту-22М3М. Летом 2018 года борт прошел глубокую модернизацию и был передан на этап наземных и летных испытаний. Рядом — ветеран стратегической авиации Ту-95МС. Дальше — сверхзвуковой ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160.

Почти полтора года назад, в январе 2018 года Путин также прилетал в Казань, на авиазавод. Президенту продемонстрировали ракетоносец в деле. Тогда же был подписан госконтракт о строительстве Ту-160 на 10 бортов, каждый по 15 миллиардов рублей. Это позволит загрузить завод на 10 лет.

В этом цехе окончательной сборки проходят модернизацию "Белые лебеди". Три борта Ту-160. Сразу после завершения работ они получат приставку М — модернизированный. Сейчас меняют электрооборудование — кабели питания, навигации и управления. По графику работ уже в этом году они снова должны взлететь.

Сегодня президент снова встречается с коллективом авиастроителей. И у него для них хорошие новости — работы будет еще больше.

"У нас завод имеет полную загрузку. Как вы видите, сейчас грандиозная программа. Коллектив уверен в будущем и уверенно строит планы на десятилетия даже вперед", — говорит один из сотрудников завода.

"Так и должно быть, потому что на 10 машин мы подписали контракт в прошлом году, еще 10 будет модернизироваться Ту-160. И, может быть, даже увеличено это количество. Сейчас мы с министром обороны разговаривали. С учетом того, что фактически Ту-160 новая машина, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличение контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно", — рассказал Путин.

История казанского авиазавода ведется с 1927 года. Всего за несколько лет на месте пустырей и болот был возведен промышленный комплекс по производству самолетов. В 1945-м там начали производить бомбардировщик Ту-4 — первый советский носитель атомного оружия. А под руководством известного авиастроителя Виталия Копылова казанский завод освоил производство ракетоносцев Ту-160. Тогда Советский Союз был на пике могущества. Но это был настоящий трудовой подвиг.

"Было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Вам надо подумать над этим. — Мы уже сделали памятник. — Да? — Мы машину еще назовем. — Ну и вообще мы подумаем еще в рамках страны, как это сделать. В те тяжелые годы республика сильно помогала. Продукты привозили сюда, на предприятие, чтобы можно было рабочим раздать", — беседует президент с сотрудниками авиапредприятия.

После распада Советского Союза завод переживал тяжелейший период. Не было заказов, производство остановилось. Цеха опустели. В советское время здесь было несколько десятков тысяч работающих. Сейчас — 28 тысяч.

"Надеюсь, что эти трагические годы середины 90-х, самые трагический, 1995-й, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия", — отметил глава государства.

То, что делают в Казани сейчас, после 25 лет фактического простоя, тоже своего рода профессиональный подвиг. На авиазаводе полностью восстановили производство центроплана. Это основной силовой элемент самолета. Его, можно сказать, хребет. По сути это будет новый завод, его мощности разместятся и на площадях старых корпусов, и в новых цехах.

"Когда мы сюда пришли, нас было двое человек — я и собственно человек, который я выбрал себе заместителем. А сейчас 161 человек в цехе", — рассказал Алексей Татаров, начальник механо-сварочного цеха Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Новый ракетоносец получит наименование Ту-160М2. Он будет оборудован дополнительными комплексами, делающими его, практически невидимым и так называемой "стеклянной кабиной", цифровыми панелями управления.

"Вы знаете, что особенно приятно? Что станки — отечественные. Сейчас мы посмотрели, познакомились. Причем, это отечественное станкостроение практически возрождено почти с нуля. И сейчас уже вот руководители предприятия докладывают — 54% рынка нашего. То есть это вот и, и качество хорошее. Качество отличное", — похвалил президент.

На заводе много молодежи. Идут на интересную работу — строить самолёты, на хорошую зарплату — в среднем 54 тысячи. И растут очень быстро. Недавние выпускники авиастроительных колледжей через пару лет уже сами становятся наставниками. Сегодня вот пригласили президента на мировой чемпионат рабочих профессий.

"Хотелось бы пригласить на открытие Уолт Скилс-2019", — говорит молодой сотрудник авиазавода.

"Я только смогу открыть. Ничего не смогу делать так, как вы", — ответил Владимир Путин.

Сегодня же Путин ознакомился и с новыми вертолетами. Ми-38Т — десантно-транспортный. Он уже получил хорошие отзывы от ВДВ и сейчас передается на испытания. Ми-8МТВ. И целая серия гражданских легких многоцелевых "Ансатов" — пассажирские, медицинские.

Продемонстрировали президенту и лайнер Ту-214, разработкой которого совместно с КБ "Туполев" завод занимался еще с середины 90-х.

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