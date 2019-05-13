В ЛНР пункты приема документов перешли на шестидневный режим работы

"Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России за раздачу паспортов на Донбассе» — такое заявление главы Министерства иностранных дел Чехии настроения уходящему Порошенко не добавило. Кадры из Луганской народной республики — тоже. Там отделения миграционной службы, в которых принимают документы на получение российских паспортов, перешли на шестидневную рабочую неделю в связи с большим наплывом людей.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко встречает на пороге дома сотрудницу миграционной службы:

— Здравия желаю! Заходите.

О том, что ветеран собирается получить российский паспорт, мы узнали еще 9 мая после парада в Луганске.

"Я участник штурма Берлина. Я расписался на Рейхстаге 2 мая", — рассказывает Василий Александрович.

Когда Трофименко узнал, что можно подать документы на российский паспорт, пришел в миграционную службу, как ему казалось, одним из первых. Но увидев списки, далеко ушедшие за тысячу человек, немного расстроился: силы у ветерана все-таки уже не те, чтобы стоять в такой очереди.

Сегодня сотрудники миграционной службы сами пришли к Василию Трофименко, чтобы забрать документны:

— Давайте посмотрим, какие у вас документы есть. Посмотрим, что нужно дособирать.

Все по-военному четко — документов полный пакет. Завтра Василий Александрович уедет в Россию и в течение трех месяцев станет гражданином России. Говорит, что даже на старости лет для него это очень важно. Как и для тех тысяч, что подали заявки на получение российских паспортов. И для тех десятков тысяч, что, по данным миграционных служб Луганской и Донецкой Республик, уже собирают необходимые документы.

"Наплыв людей большой сейчас, но мы справляемся — все под контролем", — комментирует инспектор отделения миграционной службы Наталья Добрыднева.

Завтра с восьми утра пункты откроются и будут работать до позднего вечера без обеда. В связи с большим наплывом населения изменилось расписание работы пунктов приема документов. Теперь они открыты шесть дней в неделю.