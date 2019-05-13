В РУСАДА призывают уволить руководителей ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил с открытым обращением к президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, в котором он призвал отправить в отставку руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Свое предложение Ганус мотивировал тем, что легкоатлетической организации требуются качественные изменения в руководящем аппарате, сообщает официальный сайт РУСАДА. В качестве новой меры функционер предлагает создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА в качестве члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

По его словам, туда должны будут войти заслуженные представители легкой атлетики России, не имеющие допинговых историй, а также IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, представители Министерства спорта РФ, ОКР и РУСАДА. Ганус настаивает на том, что группу нужно создать как можно скорее, чтобы заменить действующих руководителей и тренеров на лиц, которые будут утверждены как раз созданной группой.

За счет этого Ганус рассчитывает увидеть на предстоящих Олимпийских играх-2020 в Токио чистых российских спортсменов, которые будут иметь полноценный доступ до международных соревнований.

Напомним, что на данный момент российские легкоатлеты из-за лишения ВФЛА статуса в IAAF вынуждены подавать индивидуальные заявки для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Это продолжается в 2017 года.