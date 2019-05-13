Хачанов пробился во второй круг теннисного турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Риме. В матче первого круга сеянный под 11 номером россиянин одержал победу над итальянским соперником Лоренцо Сонегой – обладателем "уайлд-кард".

Хачанов взял у итальянца первый сет 6:3, однако во второй уже спасовал перед своим соперником, в упорной борьбе проиграв со счетом 6:7 (1:7). Хачанов склонил чашу весов в свою пользу в заключительной партии – 6:3. На корте соперники провели 2 часа 22 минуты.

Хачанов идет дальше, а Сонего покидает турнир. В следующем круге Хачанов встретится с аргентинцем Роберто Баутиста-Агутом. Встреча состоится 14 мая.