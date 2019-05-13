Трамп хочет встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о намерении провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в японской Осаке.

Как передает "Интерфакс", Трамп сделал это заявление в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава американской администрации заявил, что Вашингтону удается налаживать отношения с Москвой, несмотря на крайне жесткую политику в отношении РФ. Трамп подчеркнул, что "никто, так как я не вводил санкции против России, никто не говорил так об идущем в Германию и другие места трубопроводе, так, как я".

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что, судя по заявлению Пекина, трехсторонняя встреча РФ-КНР-США на саммите "большой двадцатки" невозможна, сообщает РИА Новости.