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13 мая 201922:55

Хоккеист Прохоркин перешел из СКА в "Лос-Анджелес Кингз"

Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Российский нападающий хоккейного СКА Николай Прохоркин продолжит карьеру за океаном – в клубе Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз". Хоккеист оформил с "королями" трудовое соглашение сроком на один год.

О подписанном контракте новичка сообщает официальный сайт "Кингз". Прохоркин ранее уже находился в системе "Лос-Анджелеса", проведя восемь игр за его фарм-клуб, однако в НХЛ ему сыграть так и не удалось.

В прошедшем сезоне 25-летний Прохоркин сыграл за СКА 41 матч, в которых стал автором 41 набранных очков (20+21).

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