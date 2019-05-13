"МанСити" рискует лишиться еврокубков

Новоиспеченный чемпион Англии по футболу – "Манчетсер Сити" рискует попасть под санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной этого является нарушение "горожанами" финансового Fair Play.

Для "Манчестер Сити" будут требовать запрет на выступление в еврокубках сроком на один сезон, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на New York Times. Следственный комитет УЕФА подозревает "Сити" в предоставлении недостоверной информации о предыдущем их нарушении данного правила в 2014 году.

Кроме того, у представителей УЕФА возникли вопросы к "Манчестер Сити" по части размеров их спонсорских контрактов. Клуб из Манчестера подозревается в даче ложных показаний в этом деле. Манкунианцы же в свою очередь все обвинения со стороны УЕФА отвергают.