Экс-президент США Картер перенес операцию

Бывший президент США Джимми Картер, собираясь на охоту, упал у себя дома и сломал шейку бедра. 94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно.

В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия. Он идет на поправку и переживает только о том, что сезон охоты на диких индеек закончится раньше, чем он выздоровеет – он еще не успел выбрать лимит на количество птиц, которых можно добыть.

Бывший президент надеется, что штат разрешит ему использовать оставшийся лимит в следующем году, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Джимми Картеру удалось победить рак мозга.

Картер – рекордсмен-долгожитель среди бывших президентов США. Он занимал пост главы государства в 1977 – 1981 годах. В 1979 году Картер подписал с Леонидом Брежневым договор ОСВ-2 (ограничение стратегических вооружений). На церемонии лидеры стран поцеловались, и это широко известное фото стало свидетельством потепления отношений США и Советского Союза. Однако в этом же году Картер подписал указ о финансировании афганских антикоммунистических и террористических сил, что привело к ухудшению отношений с СССР, введшем в Афганистан свои войска. Кроме того, Картер – автор "новой ядерной стратегии", которая подразумевала, что ядерная война может быть затяжной.