Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Игоря Коломойского

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску олигарха Игоря Коломойского. Он потребовал признать незаконной проверку "Приватбанка" в 2016 году.

По ее результатам объявили о дыре в капитале финансового учреждения и национализировали банк. Суд с требованием Коломойского согласился, передает телеканал "Россия 24".

А в апреле суд поддержал еще один иск Коломойского и признал незаконной приватизацию его банка.