На Аляске рухнули два гидросамолета: 10 человек пострадали, шестеро пропали без вести

На юге американского штата Аляска недалеко от города Кетчикан потерпели крушение два гидросамолета. В результате ЧП 10 человек получили травмы различной степени тяжести, не менее шести человек числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщает телеканал Fox News.

Как уточняется, точное число людей, находившихся в обоих самолетах, до сих пор неизвестно. По предварительным данным, на борту одного самолета были 11 человек, другого – пять. Пока удалось спасти 10 человек, сообщает ТАСС. Их немедленно доставили в ближайшие населенные пункты, чтобы оказать медицинскую помощь.

К настоящему времени спасатели не называют причину крушения сразу двух самолетов. Не исключается версия их столкновения в воздухе.