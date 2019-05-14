Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

Курс биткоина взлетел на 13,62 процента и составил 8,022 тысячи долларов за один биткоин. Таким образом, криптовалютой пройдена психологическая отметка, сообщает РИА Новости. Такой стоимости биткоин не достигал с июля 2018 года.

7 мая биткоин стоил 6 тысяч долларов, 12 мая поднялся до 7 тысяч.