Советник Зеленского: Минские соглашения можно реанимировать

Дмитрий Разумков, советник Владимира Зеленского, считает, что при избранном президенте можно будет реанимировать "Минск-2". Он будет работать при поддержке Франции, Германии и других международных партнеров, считает политик. Разумков уверен, что альтернативы Минским соглашениям не существует, передает ТАСС.

13 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Брюсселе, что Киев не будет соблюдать Минские соглашения, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ. Прямой связи между "Минском" и давлением на РФ в Совете Европы нет, признался Климкин, однако Киев, по его словам, все же имеет основания для подобного шага.