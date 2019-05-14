Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"

В США сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Тед Круз (республиканец от штата Техас) подготовили законопроект, который предполагает введение санкций против компаний, принимающих участие в прокладке российских морских трубопроводов. В первую очередь речь идет о "Северном потоке - 2". Об этом сообщает журнал Foreign Policy, в распоряжение которого попал предварительный вариант документа.

Законодатели предлагают запреть въезд в США и заморозить финансовые активы в Штатах лиц, продающих или сдающих в аренду морские суда для строительства "Северного потока – 2". Также предлагается ввести целый ряд ограничений против тех, кто предоставляет техническую или финансовую поддержку и обеспечивает страхование таких судов.

Сенаторы предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний – итальянской фирмы Saipem и швейцарского подрядчика Allseas, которые занимаются укладкой труб для "Северного потока – 2".

Как разъяснил СМИ один из помощников Теда Круза, за образец взяли прошлые действия США, которые были направлены на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства – 9,5 миллиарда евро. Запуск газопровода ожидается до конца текущего года, напоминает ТАСС.

Соединенные Штаты Америки категорически против нового газопровода из РФ в Европу. Вашингтон не один раз грозил введением санкций против проекта "Северный поток – 2" и его европейских участников. Ранее власти США заявили, что сами собираются осуществлять поставку сжиженного газа в Европу.