Гавирия выиграл третий этап "Джиро Д'Италия"

Колумбийский велогонщик команды UAE-Team Emirates Фернандо Гавирия стал победителем третьего этапа веломногодневки "Джиро д'Италия". Колумбиец преодолел дистанцию за 5 часов 23 минуты 19 секунд.

Гавирия был назван победителем после того, как пришедший первым итальянец Элиа Вивиани из Deceunnick-Quick Step был дисквалифицирован за нарушения правил прохождения дистанции. Он слишком резко маневрировал на финише.

Второе место завоевал француз Арно Демар, выступающий под цветами команды Groupama FDJ. Замкнул тройку лучших на этапе немец Паскаль Акерманн из Bora-Hansgrohe. Все они продемонстрировали одинаковое время с победителем.

Среди российских велогонщиков отметим Павла Сивакова из Ineos, который завершил гонку на 24 месте, а также Ильнура Закарина из Katyusha Alpecin, финишировавшего в итоге на 43 строчке. Его партнер по команде Вячеслав Кузнецов занял 137 позицию.