Пять человек погибли в результате крушения двух гидросамолетов на Аляске

В понедельник, 13 мая, не менее пяти человек погибли в результате крушения двух гидросамолетов. Такие данные сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, два самолета столкнулись в воздухе на юго-востоке штата приблизительно в 15 километрах от города Кетчикан. ЧП произошло около 13:00 по местному времени (полночь с 13 на 14 мая по времени Москвы). Всего в момент крушения на борту двух самолетов находились двое пилотов и 14 пассажиров. В настоящее время спасатели продолжают поиски одного человека, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что удалось спасти 10 человек, которых немедленно доставили в ближайшие населенные пункты, чтобы оказать им медицинскую помощь. Изначально считалось, что еще шесть человек пропали без вести.