"МанЮнайтед" готов раскошелиться на 130 миллионов евро за Кулибали

Представители английского "Манчестер Юнайтед" сообщили о намерении приобрести защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Сенегалец является приоритетной целью в предстоящее трансферное окно для наставника "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера.

Боссы "Юнайтед" готовы пойти на приобретение дорогостоящего защитника и заплатить за него 130 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Rai Sport. За счет Кулибали норвежский специалист рассчитывает укрепить оборонительную линию команды.

В текущем сезоне сенегалец провел за неаполитанцев 44 матча, став автором двух голов и двух результативных передач. Игроком "Наполи" он стал в 2014 году, куда перешел из бельгийского "Генка". Действующее соглашение с "Наполи" рассчитан еще на четыре года, а его трансфер оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.