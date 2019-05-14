На севере Москвы призошло возгорание на кровле склада

На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло возгорание кровли склада. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Горел обрешетник кровли, уточняет ТАСС.

ЧП произошло по адресу: Алтуфьевское шоссе, 79Б. Пострадавших нет. Пожар оперативно потушен.