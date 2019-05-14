Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину

Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину. Об этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в письме самому Ярошенко, который отбывает в Соединенных Штатах 20-летнее тюремное заключение.

По словам Антонова, российские дипломаты потребовали придать делу первостепенное значение, учитывая состояние здоровья летчика и отбытый срок.

Американские власти арестовали россиянина Константина Ярошенко в Либерии 9 лет назад, напоминает телеканал "Россия 24". Ярошенко обвинили в том, что он якобы собирался доставить в США крупную партию наркотиков. В 2011 году уже в США Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы. Сам летчик называет дело сфабрикованным и политически мотивированным.