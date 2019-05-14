Киев: обсуждение инаугурации Зеленского и странное поведение адвоката Трампа

В Верховной раде Украины будут 14 мая обсудят, когда будет проведена инаугурация нового президента. Это только первое совещание, передает телеканал "Россия 24". Пока в парламенте зафиксировано пять вариантов. Например, 19, 20 или 26 мая. Было и предложение отложить церемонию до июня, но его отклонили. Сам Владимир Зеленский хочет остановиться на ближайшей дате. Он уже записал видеообращение к депутатам с просьбой поторопиться.

Но пока есть только обещание от спикера. Андрей Парубий сообщил, что дату могут назвать на текущей неделе. Сегодня вопрос внесут в недельную повестку, варианты направят на рассмотрение в комитет по регламенту, который соберется 15 мая.

У команды Зеленского на повестке дня сейчас другой вопрос: почему адвокат Дональда Трампа отменил встречу с новым президентом? Были у Рудольфа Джулиани планы вообще приезжать на Украину? Говорят, избранный глава государства о визите вообще не знал. О том, что встреча должна была состояться, но сорвалась, Зеленский услышал в СМИ. А потому заявления о неких подводных камнях, которые якобы помешали, считают несостоятельными.

О своих планах приехать в Киев Джулиани рассказал в интервью New York Times. Бывший мэр Нью-Йорка сообщил, что собирается поговорить о расследовании резонансных дел, которые в том числе касаются США. Но позже неожиданно отменил поездку, заявив, что в окружении Зеленского есть "враги президента США".