В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей

В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.

Участок огородили сигнальной лентой. К краю обрыва подходить опасно, передает телеканал "Россия 24". На земле вокруг провала — внушительные трещины. Яма может расшириться.

По словам местных жителей, такие провалы здесь не редкость. Но такой ямы глубиной в пятиэтажный дом еще не видели. К счастью, обошлось без пострадавших.