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14 мая 201906:29

Вылет Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска отменен из-за поломки самолета

Марина Лысцева/ТАСС

Рейс Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменен из-за поломки самолета. Резервный борт в аэропорт не прибыл.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" отложила вылет Sukhoi Superjet 100 на сутки. Однако затем рейс отменили совсем, передает РИА Новости. 74 пассажира из 94 размешены в гостинице, остальные разъехались по домам. Соблюдение прав пассажиров отмененного рейса контролируется транспортной прокуратурой.

"Азимут" не может отправить пассажиров в Ростов-на-Дону собственными силами, поэтому будут привлекаться другие авиакомпании. Весь парк самолетов "Азимута" состоит из SSJ-100.

Внимание к самолетам Sukhoi Superjet 100 приковано после трагедии, произошедшей в Шереметьеве пятого мая. Самолет, направлявшийся в Мурманск, вернулся через 28 минут после вылета, совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Выжить удалось 33 пассажирам и 4 членам экипажа.

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