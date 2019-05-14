14 мая 201907:20
Пожар в иркутском колледже: более 150 человек эвакуированы
Во вторник, 14 мая, в Иркутске вспыхнул пожар в подвальном помещении машиностроительного колледжа. В результате ЧП из здания эвакуировали 127 учащихся и 30 преподавателей. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 10:41 по местному времени (5:41 по времени Москвы). Пожар удалось ликвидировать в 11:36. Огонь повредил 70 квадратных метров подвального помещения.
На месте происшествия работали 54 человека личного состава и 14 единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал. Уточняется информация о площади пожара, передает ТАСС.
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