Тема:

Выборы на Украине 2 часа назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 мая 201907:11

Жителей Украины ожидает очередной рост тарифов на газ

Очередной рост тарифов анонсирован украинскими СМИ, в распоряжение которых, как утверждается, попал документ "Нафтогаза" Украины. В нем отмечается, что в июне 2019 года газ для жителей Украины подорожает еще на 4,6 процента. За тысячу кубометров придется заплатить больше восьми с половиной тысяч гривен, что составляет почти 22 тысячи рублей.

В апреле премьер страны Владимир Гройсман ультимативно требовал снизить цену и даже обещал уволить главу "Нафтогаза", а заодно и всех топ-менеджеров, напоминает телеканал "Россия 24". В итоге правительство и компания согласовали предельную цифру, а с первого мая снизили цену до этой отметки. Но цены скоро снова поднимутся.

Ранее по теме

Сейчас

07:03

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину

06:20

Вылет Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска отменен из-за поломки

06:20

Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных в Иран

03:21

Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"

01:12

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

00:31

Машина наземных служб врезалась в самолет Меркель

23:40

Экс-президент США Картер перенес операцию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

4 часа назад
Киев: обсуждение инаугурации Зеленского и странное поведение адвоката Трампа

Киев: обсуждение инаугурации Зеленского и странное поведение адвоката Трампа

2 часа назад
Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в Вашингтоне

35 минут назад
Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу

Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу

1 час назад
В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей

В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей

1 час назад
Сыры тревоги нашей: в России плавят творог, да и то некачественно

Сыры тревоги нашей: в России плавят творог, да и то некачественно

1 час назад
Владимир Соловьёв выгнал из студии украинского политолога за слова в поддержку Бандеры

Владимир Соловьёв выгнал из студии украинского политолога за слова в поддержку Бандеры

9 часов назад
Сергей Лазарев: Scream – история автобиографичная

Сергей Лазарев: Scream – история автобиографичная

11 часов назад
В аэропорту Дортмунда машина наземных служб врезалась в самолет Ангелы Меркель

В аэропорту Дортмунда машина наземных служб врезалась в самолет Ангелы Меркель

8 часов назад
Свидетель дела Кокорина и Мамаева находится в критическом состоянии

Свидетель дела Кокорина и Мамаева находится в критическом состоянии

9 часов назад
Смерть Доренко может быть связана с "нехорошей квартирой" в легендарном доме

Смерть Доренко может быть связана с "нехорошей квартирой" в легендарном доме

14 часов назад
Еврокомиссар напомнил Зеленскому об огромных долгах Украины

Еврокомиссар напомнил Зеленскому об огромных долгах Украины

8 часов назад
Сборная России обыграла чехов на чемпионате мира

Сборная России обыграла чехов на чемпионате мира

13 часов назад
Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия

Нужна помощь: Арину Сапожкову спасет этапная хирургия

13.05.2019 08:40
Бразильский судья умер во время матча

Бразильский судья умер во время матча

25 минут назад
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы

Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы

1 час назад
Жителей Украины ожидает очередной рост тарифов на газ

Жителей Украины ожидает очередной рост тарифов на газ

2 часа назад
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину

2 часа назад
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И

2 часа назад
Вылет Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска отменен из-за поломки самолета

Вылет Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска отменен из-за поломки самолета

2 часа назад
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану

Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану

2 часа назад
Пятый ежегодный фестиваль PhilHARMONIKA в Берлине: праздник с аргентинским колоритом

Пятый ежегодный фестиваль PhilHARMONIKA в Берлине: праздник с аргентинским колоритом

3 часа назад
Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"

Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"

5 часов назад
Советник Зеленского: Минские соглашения можно реанимировать

Советник Зеленского: Минские соглашения можно реанимировать

6 часов назад
Стрельба в Хартуме: пять человек погибли, десятки ранены

Стрельба в Хартуме: пять человек погибли, десятки ранены

6 часов назад
Скандал с антисемитским оттенком: США ждут извинений от конгрессвумен-мусульманки

Скандал с антисемитским оттенком: США ждут извинений от конгрессвумен-мусульманки

6 часов назад
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Игоря Коломойского

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Игоря Коломойского

7 часов назад
Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

Биткоин взлетел до 8 тысяч долларов

8 часов назад
Чемпионат мира. Канада вырвала победу у Словакии за секунду до сирены

Чемпионат мира. Канада вырвала победу у Словакии за секунду до сирены

8 часов назад
Испанию охватил "политический паралич"

Испанию охватил "политический паралич"

8 часов назад
В ФРС допустили снижение ставок при замедлении экономики США из-за торгового конфликта с Китаем

В ФРС допустили снижение ставок при замедлении экономики США из-за торгового конфликта с Китаем

8 часов назад
Экс-президент США Картер перенес операцию

Экс-президент США Картер перенес операцию

9 часов назад
В ЛНР пункты приема документов перешли на шестидневный режим работы

В ЛНР пункты приема документов перешли на шестидневный режим работы

12 часов назад
Стало известно, из каких стран можно будет ввозить хамон для личных нужд

Стало известно, из каких стран можно будет ввозить хамон для личных нужд

13 часов назад
А-ля летучая мышь: палеонтологи открыли второй вид динозавров с кожистыми крыльями

А-ля летучая мышь: палеонтологи открыли второй вид динозавров с кожистыми крыльями

16 часов назад
Как изменилась Мэри Поппинс за 70 лет

Как изменилась Мэри Поппинс за 70 лет

16 часов назад
"ВКонтакте" займется продажей аудиокниг

"ВКонтакте" займется продажей аудиокниг

17 часов назад
Только без паники! Больница Ганнушкина приглашает на психиатрические тренинги

Только без паники! Больница Ганнушкина приглашает на психиатрические тренинги

18 часов назад
Ирина Гринева сбежала в актрисы из монастыря

Ирина Гринева сбежала в актрисы из монастыря

18 часов назад
Рассеянный склероз можно лечить статинами

Рассеянный склероз можно лечить статинами

18 часов назад
Обзор смартфона Nokia 9 PureView: пентакамера с оптикой Zeiss

Обзор смартфона Nokia 9 PureView: пентакамера с оптикой Zeiss

19 часов назад
Церемония открытия "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фотолента

Церемония открытия "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фотолента

20 часов назад
Volkswagen готовит к выпуску еще один маленький кроссовер

Volkswagen готовит к выпуску еще один маленький кроссовер

20 часов назад
Вкусный май: гастрофестивали конца весны

Вкусный май: гастрофестивали конца весны

21 час назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22