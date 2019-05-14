"Алкмар" готов продать Тила за 16 миллионов евро
Голландский "Алкмар" может расстаться со своим капитаном Гусом Тилом. Потенциальному покупателю придется заплатить за 21-летнего полузащитника сборной Голландии за 16 миллионов евро.
Контракт Тила рассчитан до июня 2023 года, но "Алкмар" может продать его уже летом, чтобы пополнить клубную казну. При этом исключен переход Тила в другой голландский клуб, футболист может уехать только в зарубежную команду. Ранее появлялась информация об интересе к Гусу со стороны "Спартака" и "Зенита". Если спартаковцы приобретут голландца, то Тил станет самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Что касается второго лидера "Алкмара", — опорного полузащитника Тёна Копмайнерса, то его он обойдется потенциальному покупателю примерно в 10 миллионов. Примерно в такую же сумму оцениваются левый защитник Томас Аузян и 18-летний нападающий Майрон Боаду.
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