Бразильский судья умер во время матча

Трагедией был омрачен матч чемпионата Бразилии по мини-футболу между командами "Сан-Карлос" и "Таубате". Прямо во время игры скоропостижно скончался арбитр.

44-летний судья Исилдо Фабиано Бьянки да Силва почувствовал себя плохо во время игры. Встреча была остановлена, а арбитра вынесли с поля на носилках. Но спасти мужчину не удалось, он умер по пути в больницу от сердечного приступа.

Ранее Исилдо Фабиано Бьянки да Силва не жаловался на боли в сердце. Перед началом сезона он успешно прошел медицинскую комиссию.