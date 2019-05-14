Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном

Екатеринбургская епархия прокомментировала акцию протеста местных жителей против строительства храма святой Екатерины на месте городского сквера.

"Екатеринбургская епархия считает недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства главного кафедрального собора и призывает к сохранению общественного мира и согласия", — сообщили РИА Новости в пресс-службы Екатеринбургской епархии.

В связи с этим на месте строительства храма сегодня состоится молебен "об укреплении мира и согласия в обществе".

Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется построить на Октябрьской площади в центре города. На этом месте сейчас располагается сквер. Часть жителей выступают против строительства, инициативная группа даже обращалась в избирком, чтобы провести городской референдум по этому вопросу, однако получила отказ. 13 мая на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру.

Накануне вечером жители Екатеринбурга, выступающие против строительства нового храма на месте существующего сквера, устроили массовую акцию протеста. Очевидцы публикуют фото и видео в соцсетях, на которых видно, как люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!".

В фонде святой Екатерины, который выступает инициатором строительства, также считают, что протестующие жители устраивают провокации. В пресс-службе фонда "Интерфаксу" пообещали, что возведение храма продолжится.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перейти к переговорам, пригласив представителей каждой из конфликтующих сторон на специальную встречу.

"Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города", — написал глава региона на своей страничке в Instagram.