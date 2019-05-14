Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном
Екатеринбургская епархия прокомментировала акцию протеста местных жителей против строительства храма святой Екатерины на месте городского сквера.
"Екатеринбургская епархия считает недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства главного кафедрального собора и призывает к сохранению общественного мира и согласия", — сообщили РИА Новости в пресс-службы Екатеринбургской епархии.
В связи с этим на месте строительства храма сегодня состоится молебен "об укреплении мира и согласия в обществе".
Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется построить на Октябрьской площади в центре города. На этом месте сейчас располагается сквер. Часть жителей выступают против строительства, инициативная группа даже обращалась в избирком, чтобы провести городской референдум по этому вопросу, однако получила отказ. 13 мая на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру.
Накануне вечером жители Екатеринбурга, выступающие против строительства нового храма на месте существующего сквера, устроили массовую акцию протеста. Очевидцы публикуют фото и видео в соцсетях, на которых видно, как люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!".
В фонде святой Екатерины, который выступает инициатором строительства, также считают, что протестующие жители устраивают провокации. В пресс-службе фонда "Интерфаксу" пообещали, что возведение храма продолжится.
В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перейти к переговорам, пригласив представителей каждой из конфликтующих сторон на специальную встречу.
"Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города", — написал глава региона на своей страничке в Instagram.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
МИД: США могут применить ядерное оружие в Европе
- Соловьев выгнал из студии эксперта за слова о Бандере
- Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
- Роскачество назвало лучшие плавленные сыры
- Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу
Евровидение-2019
-
Тель-Авив. Церемония открытия
- "Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев: Scream – история автобиографичная
Самое читаемое
-
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
- Трагически погибла олимпийская чемпионка
- Коллега: Доренко знал о своем диагнозе
- Каждый второй шашлык заражен паразитами
- Наглый заезд по Тверской: мажор устроил гонки по перекрытым перед парадом улицам. Видео
Телеканал "Россия"
-
Дочери Сергея Доренко запретили молодой жене хоронить отца
- Смотрите сериал "Никогда не говори "Никогда" на сайте
- Судьба человека. Любовный список Ирины Гриневой
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Вашингтон играет в "Монополию", а Пекин - в го
- 25 американских товаров, которые больше всего пострадают после повышения тарифов Китаем
- Bitcoin: вторая цифровая лихорадка началась
- Будущие члены ЕС теряют терпение
- Топ-7 популярных направлений Европы у российских туристов
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- В Мособлсуде прижали "обочечников"
- ГИБДД собирается облегчить жизнь любителям тюнинга и прочих переделок
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
Очереди за российскими паспортами в Луганске
- 6 дней гребли лопатой: спасение у берегов Камчатки
- За что таможенники Домодедова отобрали скрипку
Вести-Москва
-
Машина взорвалась во время ремонта
- Мажор устроил гонки по перекрытым перед парадом улицам
- Утки без пруда, жители без зоны отдыха: парк "Дубки" закрыли для посетителей
- Финальный аккорд: завершился Московский пасхальный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом