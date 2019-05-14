Вблизи Владивостока появятся "апартаменты" для бездомных медвежат

Вблизи Владивостока появится приют для бездомных медвежат. Комфортно обитать здесь смогут в скором будущем десять хищников. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".

Территорию размером в целый гектар обустраивают все вместе: зоологи и просто жители Приморья, которые хотят помочь маленьким зверятам. Инициатором строительства дома для беспомощных медвежат стал краевой охотнадзор. Помещения будут просторные и комфортные: "двухкомнатная берлога" из лиственницы. Есть место, где можно оставить зверятам пищу. Ну и, конечно, большая территория для прогулок с разными сооружениями для игр.

Будущие обитатели приюта — медвежата со сложными судьбами. Кто-то жил в придорожных забегаловках, кто-то — в цирках-шапито. Теперь благодаря людям у них появится уютный медвежий уголок.