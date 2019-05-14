Дело Мамаева-Кокорина: на теле упавшей с балкона свидетельницы не обнаружили следов насилия

Следов насильственных действий в отношении упавшей с балкона гостиницы в Праге гражданки Российской Федерации Екатерины Бобковой не было обнаружено.

В ночь с 10 на 11 мая в один из отелей курортного города Шпиндлерув-Млин были вызваны представители полиции. Одна из проживающих гостиницы в номере на четвертом этаже около 23 часов 10 мая вышла на балкон покурить. Немного позже она была обнаружена на земле с многочисленными травмами, после чего отправлена в больницу города Градец-Кралове. На теле Екатерины Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, следов насильственных действий полиция не обнаружила. Об этом сообщил РИА Новости представитель райотдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц.

Вероятная версия произошедшего — несчастный случай. По словам представителя районного отделения полиции, женщина, возможно, села с сигаретой на перила балкона и не удержалась на них. При этом Винценц отказался подтвердить или опровергнуть информацию, что пострадавшей является гражданка России Екатерина Бобкова.

По последним данным, женщина находится в нейрохирургической клинике больницы краевого центра Градец-Кралове. Она доставлена туда с множественными травмами: переломом таза, ребер, контузией легких, внутричерепным кровоизлиянием и прочими. Дежурный врач клиники 14 мая отказался рассказать представителям новостного агентства о состоянии гражданки России, прокомментировав это тем, что такую информацию могут получить только родственники пострадавшей.

В ночь с 13 на 14 мая дежурный клиники Павел Травничек сообщил РИА Новости, что Бобкова находится в состоянии искусственной комы.