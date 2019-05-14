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14 мая 201910:59

Вторая попытка: "Ливерпуль" снова хочет приобрести Фекира

EPA

Чемпион мира в составе сборной Франции хавбек Набиль Фекир может покинуть стан клуба "Лион" нынешним летом. Фигурой полузащитника снова заинтересовались в английском "Ливерпуле" и команда Юргена Клоппа готова сделать вторую попытку трансфера игрока.

"Красные" уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогда стороны не сошлись в цене. Теперь, как сообщает британское издание The Mirror, "Ливерпуль" готов к более серьезным вложениям. По мнению финансовых аналитиков, цена за футболиста может колебаться в диапазоне от 65 до 80 млн евро.

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