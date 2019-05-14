Преступный синдикат по изготовлению оружия обнаружили челябинские полицейские. Производство различных видов вооружения было поставлено на широкую ногу, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Работа преступной группы была отлично организована. Часть людей занималась изготовлением оружия. Другим членам банды поручался поиск деталей для производства, а также сбыт и распространение готовых изделий. В общей сложности сотрудниками правопорядка проведены двадцать пять обысков. Арсенал изъятого оружия впечатляет. Кроме пистолетов и автоматов конфискованы глушители, прицелы, станки для изготовления, а также порох и патроны.

Сейчас два подозреваемых находятся под домашним арестом, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк. Злоумышленникам грозит тюремный срок до пяти лет.