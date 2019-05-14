Степлер вместо золота: курянин хочет взыскать 2 миллиона за пропажу клада, сданного в полицию

Житель Курска обратился в суд с иском о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации компенсации в размере более двух миллионов рублей за клад, переданный государству.

В ходе проведения ремонта в доме по улице Ильича города Курска мужчина нашел стеклянную бутылку. В ней находилось 260 золотых монет дореволюционной чеканки. Истец добровольно отдал находку органам полиции.

Монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску, затем были направлены в Гохран России. В исковом заявлении утверждается, что после вскрытия упаковки с монетами в ней находились три гаечных глюча и канцелярский степлер.

В настоящий момент истец просит взыскать денежную компенсацию за клад, переданный государству, в размере 50 процентов — это более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Курска.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент приостановлено, поскольку не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.