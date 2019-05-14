Туристка на курорте пожалела щенка и умерла от бешенства
Туристка из Норвегии – 24-летняя Биргитте Каллестад умерла от бешенства, вернувшись из отпуска на Филиппинах.
Там девушка, катаясь на мопедах с друзьями, пожалела несчастного бездомного щенка, который сидел на обочине дороги.
Биргитте, которая, по словам близких, очень любила животных, подобрала его и привезла в дом, который снимала во время отдыха. Все это время она заботилась о щенке и играла с ним. При этом ни Биргитте, ни ее друзья не придали значения мелким царапинам и укусам на ее руках, которые оставил щенок.
Когда же она вернулась на родину, то почувствовала себя плохо: у нее начались мышечные спазмы, галлюцинации, лихорадка. Диагноз врачи смогли поставить не сразу, а когда один из докторов отправил анализы на бешенство, было уже поздно.
Помочь девушке медики уже не смогли, и она скончалась в той самой больнице, где работала сама, пишет Daily Mail.
Издание также отмечает, что ни Биргитте, ни ее приятели не были привиты от этой болезни, поскольку считается, что для Филиппин в этом необходимости нет.
Теперь семья Биргитте начала кампанию за то, чтобы прививки против этой болезни включили в список необходимых для Филиппин и других стран, где можно заразиться бешенством от уличных животных.
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