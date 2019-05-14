Вылетевший в Милан самолет вернулся во Внуково из-за неполадок с шасси

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Милан, экстренно вернулся во Внуково после того, как не смог убрать шасси, передает "Интерфакс".

Как сообщает источник в службах аэропорта, командир экипажа после вылета сообщил о невозможности убрать стойки шасси из-за технической неисправности и попросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Самолет, на борту которого находятся 109 пассажиров, выработав топливо для безопасной посадки, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково.