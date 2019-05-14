В Кремле "есть понимание" встречи Путина с Помпео, но не с Трампом

В Кремле пока нет понимания насчет возможности встречи президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Инициативы об этом со стороны Вашингтона не поступало.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил, каким будет фон предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Сочи, а также станет ли она новым этапом в отношении двух государств, сообщает "Интерфакс".

По словам Пескова, новые этапы отношений возможны только на высшем уровне. Пока какого-либо понимания о встрече между президентами России и США нет. Об атмосфере встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео дипломаты расскажут сами.

Насчет заявления Дональда Трампа о планах встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G-20, который пройдет в Осаке, Дмитрий Песков отметил, что данное заявление отфиксировано и принято к сведению российской стороной. По словам пресс-секретаря, пока инициативы со стороны американских коллег не поступало и каких-либо договоренностей о начале подготовки к встрече не было. При этом Дмитрий Песков не стал отрицать, что договоренности могут быть достигнуты в ходе сегодняшнего дня.

Пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео, по итогам его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, широкий комплекс вопросов.

По словам Дмитрия Пескова, будут обсуждены актуальные вопросы, посвященные двусторонним отношениям, стратегической стабильности, разоруженческой тематики. "Это "горячие" региональные точки — Иран, Сирия, Венесуэла, денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы", — прокомментировал пресс-секретарь.

Встреча намерена на вторую половину дня, когда Владимир Путин вернется из Астрахани. Ожидается, что это будет после шести вечера.