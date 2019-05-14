Инсайдеры сообщили о новой дате свадьбы Рафаэля Надаля

Рафаэль Надаль, экс-первая ракетка мира и победитель 17 турниров "Большого шлема", нынешним летом перестанет официально числиться холостяком: журналисты узнали, что в июне состоится свадьба теннисиста с его многолетней подругой Марией Франциской Перелло.

Пара вместе уже 14 лет, но только в этом году было объявлено, что Рафа и Мария официально оформят свои отношения. Впрочем, о дне свадьбы было известно немного, писалось только, что церемония назначена на осень. Но вот Tennis.Com сообщил, что торжество состоится в июне на Майорке.

Детали свадьбы, впрочем, опять остались в тени. Испанский телеканал Telecinco сообщил, что на торжество приглашено более 500 гостей, а меню для праздника создаст знаменитый повар Кике Дакоста, чье заведение имеет три звезды Мишлен.