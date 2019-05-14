Во всероссийском фестивале "Студенческая весна" в Перми примут участие 3 тысяч человек

В Перми стартует всероссийский творческий фестиваль "Студенческая весна". Показать свои таланты в Пермский край приедут более 3 тысяч студентов из 80 регионов России, передает ГТРК "Пермь".

Вчера вечером жители города встретили главные символы предстоящего мероприятия - огромных медведей. Арт-объекты прибыли из Екатеринбурга. Фигуры людей с медвежьими головами буду приветствовать участников на всех площадках фестиваля. Каждая из них будет соответствовать определенному направлению конкурсной программы. "Так как символом Пермского края является медведь, мы выбрали его в качестве символа студенческой весны в Перми", — рассказал Дмитрий Жадаев.

Напомним, фестиваль пройдет с 14 по 18 мая. Конкурсные испытания пройдут на 6 площадках города до 17 мая. Посмотреть на соревнования смогут все желающие. "Членами жюри станут известные эксперты. Они приезжают к нам уже не первый год. В танцевальном направленнии — это Егор Дружинин, а в музыкальном — Владимир Коробка", — рассказал руководитель программы "Российская студенческая весна" Руслан Кибешев.

А 15 мая фестивальный городок откроется на площади возле Пермского академического Театра-Театра. На время проведения конкурса здесь смогут отдохнуть не только студенты, но и жители Перми.

Торжественное открытие "Студвесны" пройдет сегодня в 18 часов. Увидеть онлайн-трансляцию церемонии можно с помощью специального мобильного приложения "Российская студенческая весна".