В День Победы Федор Конюхов открыл новую страницу в истории океанской гребли

Девятого мая, когда в России отмечали День Победы, прославленный и отчаянный российский путешественник Федор Конюхов устанавливал мировые рекорды в далеком от Родины Южном океане.

В этот день он пересек долготу чилийского острова Диего-Рамирес и таким образом стал первым в истории, кому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке через Южный океан — от Новой Зеландии до пролива Дрейка, невзирая на то, что волны его там не раз сильно потрепали.

Всего во время своего путешествия на весельной лодке "Акрос" через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили, которое он совершил за 154 дня 13 часов 37 минут, Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов.

Теперь они должны быть представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса, сообщил ТАСС организатор экспедиции и сын путешественника Оскар Конюхов.

Оскар рассказал, что 67-летний Федор Конюхов стал самым возрастным гребцом-одиночкой. Кроме того, он достиг самой южной точки на весельной лодке и пробыл в Южном океане самое большое количество дней — 154 (предыдущий рекорд в 59 дней принадлежал французу).

Российский путешественник "прошел на веслах" также самое большое расстояние в "ревущих сороковых" и "неистовых пятидесятых" широтах (11 тысяч 525 километров), а еще стал первым и пока единственным человеком, который пересек Тихий океан в обоих направлениях (с востока на запад и с запада на восток), отмечается в дневнике его экспедиции.

До Конюхова было пять попыток переходов через Южный океан с разными точкам старта (Тасмания, Новая Зеландия и даже Фолклендские острова), но все они заканчивались неудачно. Наш прославленный соотечественник стал первым, кому удалось достичь финиша.

Всего маршрут путешественника разбит на три этапа. Первый: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), затем он отправится по маршруту мыс Горн — мыс Люин (Австралия), и заключительный этап – от мыса Люин до порта Данидин. В общей сложности маршрут кругосветного плавания Конюхова на весельной лодке должен составить 27 тысяч километров.