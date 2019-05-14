"Лидер скулит словно псина": скандальный клип довел УФСИН по Бурятии до прокуратуры

Сотрудники бурятского управления Федеральной службы исполнения наказаний сняли клип о своей работе, в том числе продемонстрировав сцены применения силы к заключенным. Видео о плюсах службы в ведомстве и нелегкой доле нарушителей закона вскоре было удалено с официальной страницы в Instagram, но к тому моменту оно уже разлетелось по соцсетям. Кадры заламывания рук и стрельбы из арбалета вызвали возмущение не только у множества пользователей, но и у уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, которая уже попросила ФСИН провести проверку.

На записи люди в форме под музыку известной композиции "Падали, но поднимались" с флагами России и Бурятии в руках поют о долге, чести, льготах и санаторном лечении, попутно демонстрируя методы работы: заламывают руки и целятся из арбалета в яблочко, установленное на голове заключенного.

"Если стрела с арбалета сбегает словно ракета, Нет в лагерях героина. Оперативник УФСИНа, — говорится в тексте. — Это борьба с уголовкой, лидер скулит словно псина. Оперативник УФСИНа"

Клип, как рассказали "Ариг Ус" в пресс-службе управления, был снят сотрудниками оперативного отдела для конкурса, но не уточнили, для какого. Приурочен он к отмечавшемуся 13 мая Дню охранно-конвойных подразделений полиции.

"Непонятно, в роли действующих лиц там сотрудники или нанятые актеры? Также непонятно, реальные ли там подследственные. Но мы ролик восприняли именно так, как он снят и показан, а в нем есть сцены насилия, и все это на фоне официального здания УФСИН по Бурятии, государственной символики, портрета президента России. Надзорные органы должны дать оценку поведению сотрудников, а ФСИН — работе всего управления в целом", — заявила Жамбалова.

Соответствующее заявление она уже подала в прокуратуру.